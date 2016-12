David Moyes: ManU on mängijatele raha kulutades eemaldunud oma traditsioonidest

David Moyes (Foto: AFP/Scanpix)

Endine Manchester Unitedi peatreener David Moyes kritiseeris maailma ühe kuulsaima klubi üleminekutepoliitikat, kuna pärast legendaarse Alex Fergusoni peatreeneriametist lahkumist on kulutatud mängijate ostuks peaaegu 600 miljonit eurot, kuid loodetud edu pole saavutatud.

2013. aastal ametist taandunud Fergusoni juhtimisel võitis ManU aastate jooksul koguni 26 erinevat tiitlit, kuid seejärel pole auhinnakappi lisa tulnud ning tänavu ollakse Inglismaa kõrgliigas liidrist Londoni Chelseast juba 13 punkti kaugusel.

Fergusoni asendas peatreenerina just Moyes, kes pidas ametis vastu vähem kui ühe hooaja, kuigi hankis Chelseast poolkaitsja Juan mata 43 miljoni euro ning belglase Marouane Fellaini 32 miljoni euro eest.

Moyesi arvates on ManU liikunud eemale oma traditsioonidest: "See oli klubi, kes kulutas raha vastavalt oma traditsioonidele. United ei võistelnud kunagi mängijateturul teiste klubidega, vaid nad teadsid, kuidas on õige tegutseda ja kulutasid raha sellele vastavalt."

"Võib-olla on see tänapäevases turuolukorras võimatu, aga Fergusoni ajal oli ManU see, kes ostis targalt ja õigeid mängijaid," vahendas Reuters hetkel Sunderlandi treeniva Moyes'i sõnu.

Tänavu palkas ManU juhendajaks kuulsa portugallase Jose Mourinho, kelle saabumisega kulutati samuti suur hulk raha, kui rekordilise 105 miljoni euro eest hangiti prantslane Paul Pogba ning arvestatav summa käidi välja ka Henrikh Mkhitaryani ja Eric Bailly eest.

Moyes ise meenutab ManU ajast oma suurima möödalaskmisena seda, et Tottenhamist ei suudetud üle osta Walesi ääreründajat Gareth Bale'i, kes siirdus Madridi Reali ning kerkis seal üheks maailma parimaks jalgpalluriks.

"Mulle toona tegelikult juba tundus, et Bale on Manchester Unitedi mängija. Ma võitlesin tema eest viimase hetkeni ning me tegime tegelikult isegi Realist suurema pakkumise, kuid Gareth oli mõttes juba otsustanud Hispaaniasse siirdumise kasuks," meenutas šotlane.