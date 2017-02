Täna selgub esimene saalijalgpalli karikavõistluste finalist

Narva mängija Sergei Fedorov (Foto: EJL/Jana Pipar)

Kell 19.30 pannakse pall mängu Narva Spordikeskuses, kus on vastamisi Narva United FC – Tallinna SK Augur Enemat, kirjutab jalgpall.ee.

Tegu on kahe edukaima klubiga tänavustel Eesti meistrivõistlustel, sest mõlemad meeskonnad on juba viimase vooru eel kindlustanud koha saaliliiga poolfinaalis. Augur on liigas 13-st mängust kaotusevalu tundma pidanud vaid korra, Narva on vastase paremust tunnistanud kõigest kolmes mängus.

Omavahelistes kohtumistes on tänavu edu saatnud Augurit, kes on võitnud mõlemad omavahelised lahingud ja neist viimase just Narvas kalendriaasta lõpus tulemusega 3:2.

Nii 2013. kui ka 2014. aastal karikavõistlustel triumfeerinud Auguril pole tänavu loosiõnne olnud, kuid järjepanu on suudetud kvaliteetsed vastased – avaringis oldi üle Nõmme BSC Olybetist (Triobet saaliliiga), teises ringis FC Cosmos II-st (esiliiga) ja viimati veerandfinaalis FC Cosmosest (Triobet saaliliiga).

Narva kohtus see-eest esimeses kahes ringis rahvaliiga meeskondadega, kui alistati esmalt kohalik rivaal Narva EE Õlitööstus penaltiseerias ja seejärel Rõngu City. Poolfinaalis oli Narva parem Rummu Dünamost (esiliiga).

Teises poolfinaalis kohtuvad järgmisel neljapäeval, 16. veebruaril kell 20.15 Tallinna Humanitaargümnaasiumis Maccabi (esiliiga) – Rõuge Saunamaa (II liiga).

Saalijalgpalli karikavõistluste finaal toimub märtsikuu esimesel nädalavahetusel.