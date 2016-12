Julian Draxler vahetab jaanuaris Wolfsburgi vormi PSG särgi vastu

Julian Draxler (Foto: Reuters/Scanpix)

23-aastane ründav poolkaitsja liitus Wolfsburgiga eelmisel suvel oma kasvatajaklubist Schalkest. Pooleteise aasta jooksul sai ta Wolfsburgi eest 34 Bundesliga mängus kirja kuus väravat, kirjutab Soccernet.ee.

Goal.comi andmetel läheb 27-kordne Saksamaa koondislane PSG-le maksma 35 miljonit eurot, millele võib tulevikus lisanduda 10 miljoni euro väärtuses boonuseid.

"Loomulikult on mul kurb meel näha Julianit lahkumas, kuna ta on väljapaistev jalgpallur. Ta andis endast kõik viimastes mängudes Frankfurti ja Gladbachi vastu ning näitas veelkord, kui palju see klubi tähendab talle. Ma loodan, et siirdumine Prantsusmaale annab talle värske väljakutse."