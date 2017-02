Vooremaa on jääpurjetamise EM-il avapäeva järel neljas

Vaiko Vooremaa (Foto: Jaak Nirgi)

Esmaspäeval algasid Ungaris Balatoni järvel täiskasvanute DN klassi Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises. Eesti sportlastest parimana on Vaiko Vooremaa avasõitude järel 4. positsioonil.

Rasketes jäätingimustes ning muutliku tuulega suudeti võistluste avapäeval teha kuld- ja hõbelaevastikule kolm sõitu ning pronkslaevastikule kaks sõitu. Päeva edenedes jääolud halvenesid tugevate plusskraadide ja päikese toimel.

Eestlastest võistleb kuldlaevastikus viis sportlast, hõbelaevastikus kaks ja pronkslaevastikus üks.

Kuldlaevastikus startijatest hoiab vanameister Vaiko Vooremaa (KJK) hetkel 4. kohta, eestlastest järgmisena on Jaan Akermann (PJK) 14., Eigo Helimets (JK MK) 24., Hardi Laurits (JK MK) 26. ja Marek Lentsius (JK MK) 44. real.

Hõbelaevastikus on esimese päeva järel Rasmus Maalinn (PJK) 7. kohal, mis annab talle üldkokkuvõttes 59. positsiooni. Rene Riim (SMS) on hõbegrupis 22. ja üldarvestuses 74. kohal. Pronkslaevastikus on Jürgen Kukk (JK MK) 28. positsioonil, millega kokkuvõttes paikneb 115. kohal.

Võistluste liidriks on poolakas Karol Jablonski. Kokku on stardis 124 sportlast.