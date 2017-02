Blackhawks sai NHL-i suureskoorilisel mängupäeval neljanda järjestikuse võidu

Chicago Blackhawks (Foto: AFP/Scanpix)

Blackhawksile tõi võidu Artjom Anissimovi värav 5.20 enne kohtumise lõppu. Mängu viimastel sekunditel vormistas lõppseisu Tanner Kero, kes viskas litri tühja väravasse. Blackhawks on saanud neli järjestikust võitu ning on sellega liigas viiendal kohal.

Nashville Predators oli Edmonton Oilersist üle 5:4. Heasse hoogu on tõusnud Filip Forsberg, kes on viimase nelja mängu jooksul visanud kaheksa väravat. Viimasest 13 kodumängust on Predators normaalajal võitnud üheksa.

Teised tulemused:

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 2:5

Florida Panthers - Ottawa Senators 1:2

Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 3:2