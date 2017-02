VIDEO | Sidney Crosby ületas NHL-is 1000 punkti piiri

Sidney Crosby (Foto: Reuters/Scanpix)

Esimesel perioodil andis Crosby väravasöödu Chris Kunitzile ja teenis sellega 1000. punkti.

Viimasel kolmandikul viis Dustin Byfuglien Jetsi 3:2 juhtima, kuid Phil Kessel viigistas seisu ja viis mängu lisaajale. Ka Kesseli väravale tegi Crosby eeltööd.

Võiduvärava viskas Crosby 21,1 sekundit enne lisaaja lõppu, saades kirja 1002. punkti.

Crosby on 86. mängija, kes on NHL-is 1000 punkti piiri ületanud. Penguinsi mängijatest olid varem kuus meest sama tähiseni jõudnud: Mario Lemieux, Ron Francis, Joe Mullen, Jaromir Jagr ja Paul Coffey. Ükski mängija pole aga kunagi varem nii kiiresti 1000 punktini jõudnud kui Crosby – vaid 757 mänguga.

"Ta on vapustav mängija," kiitis Penguinsi peatreener Mike Sullivan. "See, et ta on 1000 punkti saanud 757 mänguga, näitab, milline mängija ta on. Ta on äärmiselt võitlushimuline, talle meeldib võita."

Tulemused:

Los Angeles – Arizona 3:5

Edmonton – Philadelphia 6:3

St. Louis – Vancouver 4:3

Minnesota – Dallas 3:1

Buffalo – Colorado 2:0

NY Islanders – NY Rangers 4:2

Pittsburgh – Winnipeg 4:3 la.