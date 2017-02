New York Rangersi rootslasest puurivaht jõudis NHL-is ajaloolise tähiseni

Henrik Lundqvist (Foto: AFP/Scanpix)

Jäähokiliigas NHL tegi ajalugu New York Rangersi rootslasest puurivaht Henrik Lundqvist, kellest sai esimene Euroopa väravavaht, kes selles liigas jõudnud 400 võidu tähiseni.

Viienda järjestikuse võidu teeninud New York Rangers sai laupäeval 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) jagu Colorado Avalanche'ist ning 34-aastane Lundqvist tegi kokku 32 tõrjet.

Kogu NHL-i ajaloos on 400 võitu kätte saanud vaid 12 väravavahti ning rootslasest sai alles kolmas mees, kes suutnud seda vaid ühe klubi värvides mängides. Varasemalt on selle saavutuseni küündinud Martin Brodeur (New Jersey Devils) ja Tony Esposito (Chicago Blackhawks).

Rangersi eest tegi kahel korral skoori Kevin Klein ning ühe värava lisasid Kevin Hayes ja Rick Nash.

Tulemused:

Boston - Vancouver 4:3

Ottawa - NY Islanders 3:0

Dallas - Carolina 5:2

Nashville - Florida 4:7

Columbus - Detroit 2:1

Montreal - St. Louis 2:4

Philadelphia - San Jose la 2:1

NY Rangers - Colorado 4:2

Toronto - Buffalo 1:3

Winnipeg - Tampa Bay 1:4

Washington - Anaheim 6:4

Arizona - Pittsburgh la 4:3

Edmonton - Chicago 1:5