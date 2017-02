VIDEO | Soomlasest hokimees viskas NHL-is esimese kübaratriki

Mikael Granlund (keskel) (Foto: USA Today/Scanpix)

Granlund viskas esimese värava avakolmandiku viimasel minutil seisuks 2:1, lisas teise kohe teise kolmandiku viiendal minutil arvulisest vähemusest ja viimase kolmanda perioodi keskel. Lisaks andis ta teise kolmandiku lõpus kaasmaalase Mikko Koivu tabamusele ka resultatiivse söödu.

Vaata mängu tipphetki siit.

24-aastane keskründaja on sel hooajal kogunud 51 mänguga 48 resultatiivsuspunkti (15+33) ning kindlasti on tegemist tema seni edukaima hooajaga. Kogu karjääri peale on ta 291 mänguga korjanud 180 punkti (46+134).

Minnesota Wild asub 73 punktiga läänekonverentsi liidrikohal. Lähimad jälitajad Chicago Blackhawks ja San Jose Sharks jäävad maha nelja punktiga. Idas juhib 76 punktiga Washington Capitals.

Tulemused: Montreal - Washington 2:3, Philadelphia - Los Angeles 0:1 la, Colorado - Winnipeg 5:2, Boston - Toronto 5:6, Buffalo - Ottawa 4:0, Tampa Bay - Anaheim 3:2 kv, NY Islanders - Carolina 4:5 la, Columbus - New Jersey 1:5, St. Louis - Pittsburgh 1:4, Nashville - Detroit 0:1, Dallas - Chicago 3:5, Vancouver - Minnesota 3:6, San Jose - Arizona 2:3 kv.