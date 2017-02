18-aastane soomlane teeb NHL-is hiilgavat esimest hooaega

Patrik Laine (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

Laine kaks väravat tähendavad, et soomlane on oma esimesel hooajal NHL-is visanud juba 30 väravat, varem on sellega saanud hakkama vaid kaks legendaarset põhjanaabrit – Jari Kurri ja Teemu Selänne. 18 aasta ja 308 päeva vanusena sai Laine seitsmendaks noorimaks mängijaks NHL-i ajaloos, kes 30 väravani jõudnud on.

Viimase 25 aasta jooksul on 30 väravani Lainest kiiremini jõudnud vaid Selänne (hooajal 1992/93), Eric Lindros (1992/93), Aleksandr Ovetškin (2005/06) ja Marek Svatoš (2005/06). Sellel hooajal on Lainest rohkem väravaid suutnud visata vaid Pittsburgh Penguinsi staar Sidney Crosby (33).

„Me ei räägi enam Patrikuga,“ naeris Jetsi treener Paul Maurice pärast kohtumist. „Me räägime kõigi teistega ja ütleme neile, et andke litter tema kätte. Milline eriline, eriline talent. Ta on ka hea isiksus, hea noormees. Tal on veel palju ruumi, et veelgi paremaks areneda. Patrik on juba praegu tugev, aga kui ta veel veidi kaalus juurde võtab, saab ta visata peale mistahes olukorrast.“

Teised tulemused:

Carolina Hurricanes – Pittsburgh Penguins 1:3

New Jersey Devils – Ottawa Senators 1:2

New York Rangers – Montreal Canadiens 2:3 (pen)

Detroit Red Wings – New York Islanders 1:3

Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers 4:1

Minnesota Wild – Chicago Blackhawks 3:5

Nashville Predators – Calgary Flames 5:6 (l.a)

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 1:2