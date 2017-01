Puuriluku hea tõrjetöö aitas Chicagol kindlustada konverentsi liidrikohta

Scott Darling (Foto: AFP/Scanpix)

Jonathan Toews viis avakolmnandikul Chicago juhtima ja teisel perioodil suurendas Artemi Panarin arvulisest ülekaalust eduseisu. Hurricanesi ainus värav sündis viis sekundit enne teise kolmandiku lõppu, autoriks Victor Rask.

Chicagol on läänekonverentsi liidrina 55 punkti ja teisel positsioonil asuvat Minnesota Wildi edestatakse kolme punktiga, kuid Wildil on lausa viis kohtumist vähem peetud.

Idakonverentsi ja kogu liiga liider on 58 punktiga Columbus Blue Jackets. Järgnevad Pittsburgh Penguins ja New York Rangers 55 punktiga. Atlandi divisjoni parimana on Montreal Canadiensil koos 54 silma.

Tulemused: Florida - Nashville 2:1, New Jersey - Toronto 2:4, Chicago - Carolina 2:1, Colorado - NY Islanders 2:1 la, Vancouver - Calgary 4:2, Anaheim - Arizona 3:2 la.