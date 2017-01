Jäähokiliiga NHL-i tähtede mängu võitis Metropoli divisjon

Wayne Simmonds (Foto: AFP/Scanpix)

Poolfinaalis oli Metropoli (Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals) esindus 10:6 (3:3, 7:3) üle Atlandi divisjonist (Boston Bruins, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs) ning Vaikse ookeani (Anaheim Ducks, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Phoenix Coyotes, San Jose Sharks, Vancouver Canucks) tiim 10:3 (5:1, 5:2) Keskdivisjonist (Chicago Blackhawks, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild, Nashville Predators, St. Louis Blues, Winnipeg Jets).

Kohtumised kestsid 2x10 minutit kolm kolme vastu ja turniiri parimaks mängijaks valiti finaalis võiduvärava visanud Philadelphia Flyersi ääreründaja Wayne Simmonds.