Mitu korda raskest seisust väljunud USA hokinoored alistasid MM-i poolfinaalis Venemaa

Jäähoki (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Tulisem poolfinaal peeti USA ja Venemaa järelkasvu vahel, kus ameeriklased võitsid lõpuks karistusvisete järel 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0; 4:3). Ameeriklased jäid 0:1 ja 1:2 kaotusseisu, aga suutsid veel korraks välja võidelda 3:2 edu, enne kui venelased viimasel kolmandikul siiski viigistasid. Kaks väravat kirjutati USA poolelt Colin White'i nimele.

Lisaaeg väravad ei toonud ning karistusvisete seeria alguses läks USA-l uuesti täbarasti, sest lausa kolm esimest viskajat eksisid. Venelastel eksisid teine ja kolmas viskaja ja ameeriklaste õnneks ka viiendana vastaste suurimaid tähti Kirill Kaprizov. Kuuendad viskajad olid täpsed, aga seitsmendas eksis venelaste poolelt teistkordselt Aleksandr Polunin ja USA pääses finaali.

Teises poolfinaalis oli Kanada märksa kindlamalt 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) üle Rootsist. Kaks väravat viskas Julien Gauthier, värava ja resultatiivse söödu andsid kanadalaste kasuks Anthony Cirelli ja Dylan Strome.

Kanadal on nüüd aastase pausi järel taas šanss tulla juunioride maailmameistriks. See oleks nende jaoks juba 17. tiitel. Kanada on tulnud selles vanuseklassis maailmameistriks kolm korda, viimati 2013. aastal Ufaas.