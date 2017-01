USA hokinoored alistasid võõrustajad kanadalased ning tulid maailmameistriteks

Colin White (Foto: AFP/Scanpix)

Kanada asus kohtumist avakolmandikul Thomas Chabot’ ning Jeremy Lauzoni väravatest juhtima, kuid teisel kolmandikul tuli USA mängu tagasi. Kolm minutit pärast kolmandiku algust oli täpne Charlie McAvoy, kuus ja pool minutit hiljem viigistas seisu Kieffer Bellows.

Viimase kolmandiku alguses taastas Kanada Nicolas Roy ja Mathieu Josephi väravatest kaheväravalise eduseisu, kuid Bellowsi ja Colin White’i tabamused tõid tabloole taas viigi. Lisaajal ei suutnud kumbki koondis sihile jõuda ning järgnenud karistusvisetes oli täpne vaid üks mees – ameeriklane Troy Terry.

„See on uskumatu,“ tunnistas finaalis ühe ning poolfinaalis Venemaa vastu kaks väravat visanud Colin White. „Me oleme koos olnud neli nädalat ja üheskoos kuldmedalid võita on suurepärane. Me olime nii poolfinaalis kui ka täna (eile – toim.) taga kahe väravaga, aga jäime rahulikuks ning võitlesime endid tagasi.“

Turniiri parimaks mängijaks nimetati Chabot, suurimaks väravakütiks tuli venelane Kirill Kaprizov, kes viskas üheksa väravat ning andis kolm väravasöötu. Viis väravat viskas rootslane Alexander Nylander, kelle arvele jäi ka seitse resultatiivset söötu.

USA-le oli see 2004., 2010. ja 2013. aasta võitude järel neljandaks U-20 MM-i triumfiks.