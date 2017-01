NHL-i klubi lennuk tegi rikke tõttu õnnelikult lõppenud hädamaandumise

Dallas Starsi meeskonna lennuk tõusis õhku St. Louise Los Angelese lennujaamast, kuid oli sunnitud kohe tegema hädamaandumise, kui lennuki kabiin hakkas täituma suitsuga, kirjutab Delfi Sport.

Meeskonna pressiesindaja sõnul ei saanud vahejuhtumis keegi viga.

St. Louise lennujaama saadeti meeskonnale teine lennuk, mis viib mängijad Lõuna Californiasse, kus ootab Dallas Starsi mäng Los Angeles Kingsiga.

After an emergency landing after takeoff due to an electrical issue, the team has boarded a new plane and is currently traveling to LA.