Rekordit jahtinud Columbuse võiduseeria katkes Washingtonis

Washingtoni mängijad tähistavad Columbusele visatud väravat (Foto: AFP/Scanpix)

17 järjestikuse võiduni on NHL-is jõudnud vaid Pittsburgh Penguins, kes suutis seda hooajal 1992/93. Columbus võtab 16 võiduga nende selja taga nüüd sisse teise koha, 15 järjestikust võitu saavutasid 1981/82 hooaja New York Islandersi ja 2012/13 hooaja Penguinsi meeskonnad. Enne kaotust Washingtonile pidi Columbus viimane kord kaotusekibedust tundma 26. novembril.

„Iga hea seeria peab kord lõppema, kuid me ei tahtnud, et me sellisel moel kaotaks,“ sõnas Columbuse mängija Scott Hartnell. „Me tahtsime, et mäng oleks tasavägine ning et meil oleks võimalik seeria 17 mänguni pikendada, kuid läks nii, nagu läks.“

Kaotusele vaatamata jätkab 58 punkti kogunud Columbus NHL-i liidrina, kuid tiitlikaitsja Penguins jääb neist maha vaid kolme silmaga.

Tulemused:

Boston Bruins – Edmonton Oilers 3:4

Washington Capitals – Columbus Blue Jackets 5:0

Tampa Bay Lightning – Nashville Predators 1:6

St. Louis Blues – Carolina Hurricanes 2:4

Chicago Blackhawks – Buffalo Sabres 4:3

Los Angeles Kings – Detroit Red Wings 0:4

San Jose Sharks – Minnesota Wild 4:5