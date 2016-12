Sharks on sattunud hoogu, Blackhawks komistas taas

San Jose Sharks (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

Vahepeal kümme vastast järjest alistanud Flyers on viimasest viiest mängust võitnud vaid ühe ning kaotanud viimased kolm matši. Sharksi väravas tegi oma esimese nullmängu Aaron Dell, kes tõrjus kõik 21 pealeviset.

Läänekonverentsi liider Chicago Blackhawks on viimasest viiest mängust kaotanud neli. Eesti aja järgi läinud öösel jäädi võõrsil 2:3 alla Carolina Hurricanesile, kes on viimasest viiest kohtumisest võitnud neli.

Teise järjestikuse võidu võttis Vancouver Canucks, olles kodus lisaajal 3:2 üle Anaheim Ducksist, kes on viimasest viiest mängust kaotanud neli. Mängupäeva neljandas kohtumises sai Nashville Predators võõrsil 4:0 jagu St. Louis Bluesist. Predatorsi puurisuul kõik 25 pealeviset tõrjunud Juuse Sarosi jaoks oli see NHL-is esimeseks nullimänguks. 21-aastane soomlane on tänavu endale lubanud kuues kohtumises visata seitse väravat. Üldse oli see Sarosile seitsmendaks matšiks NHL-is.