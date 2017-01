Venemaa parasportlased ei pruugi ka 2018. aastal Pyeongchangis võistelda saada

Venemaa ratastoolicurlingu võistkond võitis 2014. aastal Sotšis kuldmedali. (Foto: ITAR-TASS/Scanpix)

Pärast nn. esimest McLareni raportit, mis avalikustati juulis, otsustas IPC Venemaa parasportlastele määrata olümpiakeelu. Craveni sõnul on Venemaa dopinguskandaalide tõttu kahtluse all ka 2014. aasta Sotši paraolümpia tulemused.

Küsimusele, kas venelased Pyeongchangis saavad võistelda, vastas Craven: "Ma ei tea ja ma usun, et paljud ei oska sellele praegu vastata."

Craveni sõnul oli keeld igati õigustatud ja detsembris algatas IPC endapoolse uurimise, Venemaa paraolümpiakomiteele seati mitmeid tingimusi, mis tuleb täita, et nende sportlaste võistluskeeld tühistataks.

IPC president ütles, et lahendust oleks aegsasti vaja, et Venemaa parasportlastel oleks keelu tühistamise korral aega veel Pyeongchangi norme püüda. "Venemaa on tugev spordiriik ja sportlikus mõttes tunneme neist puudust, aga me ei saa lubama rahvust, kelle tulemused on varasemate skandaalide valguses kahtlased," tõdes Craven.

Talvistel paraolümpiamängudel on kavas kuus ala, neist viis – mäesuusatamine, laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, lumelauasõit ja kelguhoki – kuuluvad IPC alla, curlingumängijate tegevust koordineerib aga rahvusvaheline alaliit, mis tähendab, et Venemaa ratastoolicurlingu sportlased on ainsad, kes saavad praegu paraolümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustest osa võtta.