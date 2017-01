EM-ile sõitnud Helery Hälvin: nüüd tuleb vaid minna ja teha

Sel nädalal selguvad Ostravas iluuisutamise Euroopa meistrid. Eesti koondis koosneb kahest Anna Levandi õpilasest, kellel on eelseisvaks võistluseks erinevad eesmärgid.

Lõuna paiku Tondrirabas jäähallis tehtud treeningu järel lendas Helery Hälvin oma karjääri kolmandale ja Daniel Albert Naurits esimesele EM-ile. Üksiksõitjaid juhendab Anna Levandi, kes püüdis sportlasi rahustada, et nad järele jäänud koduse tunni jooksul üle ei tormaks, sest uisutajad hakkasid liialt rapsima, soovides kõiki elemente veel proovida.

Rabistama pani neid muidugi tiitlivõistluste eelne pinge. Nii rahvusvahelistel kui kodustel võistlustel uued punktisummad uisutanud Hälvin on kiire, kerge ja vastupidav ehk on viinud füüsilise vormi tippudega ühele tasandile. Ettevalmistusperiood algas suvel ja palju tööd on tehtud ka vaimse poole arendamisega.

"Et ta väljakul tegutseb ja ta ise saab aru, et mille nimel ta tegutseb ja mida tal on vaja konkreetselt treenida, et tema keha kuulaks teda, et tema keha alluks temale, et ta suudaks suunata seda. Füüsiline vorm on tal suurepärane ja suur tänu jälle Andrei Nazarovile ja Ksenija Baltale - nemad hoolitsesid selle eest, et tal oleks kõik korras ja seal on suurepärane koostöö," selgitas Anna Levandi ETV spordiuudistele.

Tehnilist stabiilsust otsiv Hälvin on väga enesekriitiline ja paar eksimust tõid tal viimases trennis pisara silma. Pika ettevalmistusega jäi ta aga rahule, sest keha kannatas koormused ära ja osadel treeningutel õnnestus raske vabakava puhtalt läbi sõita.

"See õnnestus paar korda. See on juba väga hea. Ja üldse vastu pidada see periood, see treeningperiood ja -koormus. Selle ületasin ja nüüd on hea olla. Nüüd tuleb ainult minna ja teha," sõnas Hälvin.

Debütant Nauritsa hoole tõmbas piduri peale gripp ja nii on miskit ennustada raske, kuid värskelt haigusest pääsenud uisutajal on optimistlik, sest meeste lühikava algab reedel.

"Mul on õnn, et ma alustan nädala lõpus. Mul on viis päeva ees, et anda kõik, mis minust sõltub, et näidata puhast lühikava. Ja ikka vabakava ka," lootis Naurits.

Euroopa meistrivõistlused toimuvad 18-aastase vahe järel Tšehhis ja algavad kolmapäeval naiste lühikavaga.