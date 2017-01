Arenguhüppe teinud Hälvin: olen muutunud enesekindlamaks

Iluuisutaja Helery Hälvin näitas Tšehhis toimunud Euroopa meistrivõistlustel, et suudab jätkuvalt areneda ja paremini võimeid realiseerida. Nüüd algab ettevalmistus karjääri esimeseks MM-iks.

Kui eelmisel aastal ei pääsenud ükski Eesti iluuisutaja maailmameistrivõistlustele, siis tänavu seis nii hull pole. Hälvin täitis range hindamisega värskelt toimunud Euroopa meistrivõistlustel vajalikud tehnilised kriteeriumid nii lühi- kui vabakavas ja sõidab märtsi lõpus Helsingisse oma esimesele MM-ile. "Kuna ma pole varem MM-il osalenud, siis tähendab see minu jaoks väga palju," ütles Hälvin ETV spordisaatele. "Pääs MM-ile oli seatud mul eesmärgiks ja olen rahul, et täitsin normi sellisel suurel võiustlusel, nagu EM-il."

Kui eelmisel aastal sai Hälvin EM-l kahe kava eest 135 punkti, siis nüüd viis ta oma rekordi 146 silma peale. "Olin sel aastal enesekindlam ning ei tundnud värinat, mis on alati sisse tulnud," sõnas Hälvin. "Olen õppinud sellega toime tulema ning see valmistab rahulolu."

Et päris puhtalt kavasid sõita ei õnnestunud, siis on ideaalis veel võimalik kümme ja enam punkti juurde võita. "Tuleb edasi treenida, muuta natuke kavasid just sõidu poole pealt, et saada tugevamaks, ja napsata sealt mingisugused hinded. Ega siin midagi erilist muuta annagi, tuleb lihtsalt samamoodi edasi minna.

MM-il on taas eriline tähendus, sest Helsingis jagatakse välja suurem osa olümpiapääsmeid.