Itaalia meedia: iluuisutamise olümpiavõitja võib Sotši kullast ilma jääda

Adelina Sotnikova (Foto: AFP/Scanpix)

Itaalia ajalehe La Gazzetta dello Sporti teatel on seoses Venemaa dopingukorruptsiooniga uurimise all ka iluuisutamise naiste üksiksõidu olümpiavõitja Adelina Sotnikova.

Detsembris teatas Rahvusvaheline olümpiakomitee, et McLareni raporti põhjal on algatatud uurimine 28 mängudel osalenud sportlase suhtes. Ametlikke nimesid pole ROK välja käinud, kuid mõned atleedid on teeninud ajutised võistluskeelud.

La Gazetta dello Sporti teatel kuulub musta nimekirja ka Sotnikova, kelle puhul kahtlustatakse, et tema uriiniprooviga on manipuleeritud. Küll aga pole mingeid tõendeid selle kohta, kas ta ise on sellest teadlik olnud.

Kui jutud osutuvad tõeks, kaotab venelanna ilmselt kuldmedali, mis läheks siis korealannale Yu-Na Kimile, kes võitis naiste üksiksõidu neli aastat varem Vancouveris.

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) pole võimaliku distsiplinaarjuurdluse kohta informatsiooni avaldanud.