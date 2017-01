Legendaarne uisutaja ja treener Ly Piir meenutas "Prillitoosis", kuidas ta selle alani jõudis

Sel aastal tähistab Eesti iluuisutamine oma 100. aastapäeva ja oma hiilgeaegu meenutas ETV saates "Prillitoos" legendaarne uisutaja ja treener Ly Piir.

"Mulle istus iga ala, ainult mitte 100 m, ma ei saanud kiirust sisse," rääkis erinevaid spordialasid harrastanud Ly Piir.

"Olen isegi imestanud, miks ma valisin iluuisutamise. Selles on süüdi ikka Sonja Henie ja Vaike Paduri. Käisin Reaalkooli kõrval liuväljal, kus Vaike esines, ma käisin vaatamas ja olin vaimustatud," meenutas veebruaris 87-aastaseks saav Piir, kuidas uisutajakarjäär alguse sai. "Ema kasvatas mind üksinda, isa oli surnud, ja emal ei olnud võimalik uiske osta. Aga ma võimlesin ja olin spordiga koos. Vaike seal mind kohtaski. Küsis, kas ma uisutada oskan. Ütlesin, et oskan küll, kuigi ei osanud, aga mõtlesin, et ta kutsub mind ja õpetab. Ja ta kutsuski! Ütlesin, et mul ei ole uiske ja ta ütles, et kingib mulle. Aga ainult uisud. Ma keerasin need suurte suusasaabaste alla ja läksin."

"Loen oma saavutusteks õpilaste saavutused. Mina ei olnud suur sportlane. Olin paarissõidus ja jäätantsus Eesti meister," lisas ta.

Tema treenerikäe alt on tulnud sellised tegijad nagu Peeter Laur, Liivo ja Ardo Rennik, perekond Gross, Hannes Teder, Olga Voložinskaja ja paljud teised.

Lisaks meenutas Piir, kuidas ta kohtus enda abikaasa, endise jalgpalluri ja treeneri Uno Piiriga, kes oli Eesti jalgpallikoondise esimene taasiseseisvumisjärgne peatreener.