Kolmandal EM-il osalev Hälvin tunneb ennast suurvõistlusel koduselt

Helery Hälvin (Foto: ERR)

"Minu jaoks on need Euroopa meistrivõistlused millegipärast kõige pingelisemad," tunnistas Hälvin telefoniintervjuus ERR-ile. "Teades oma seisu ja vormi, lootsin näidata, milles olen niivõrd palju edasi arenenud. Väiksed apsud tulevad, ikka juhtub. Olen väga rahul, arengut on ja see on peamine. Minu eesmärk oli saada 50 punkti lähedale ja see õnnestus."

"Pinge pani peale flip, eelmine aasta oli mul kergem hüpe, tulup, see aasta tahtsin flipiga välja minna ja tuli väike aps," tõdes Hälvin.

Kui sa võrdled kolme EM-i, kus sa oled osalenud, kas nüüd on kuulsamas seltskonnas ka lihtsam sõita ja ennast tervikuna võistluspäevaks häälestada? "Ma tunnen ennast juba kodusemalt, siin on tuttavad ees. Tunnen ennast juba väga koduselt. Eks see on ka asja kindlasti kergemaks teinud," nõustus Hälvin.