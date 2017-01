Tallinnas tuleb esitusele legendaarne Coheni loo motiividel tehtud kava

Kanada laulja ja luuletaja Leonard Cohen, 21. september 1934 – 7. november 2016 (Foto: AFP/ Scanpix)

Tallinnas Škoda jäähallis toimuvate iluuisutamise võistluste Gliss Open 2017 raames esitab Gary Beacom oma legendaarse kava Leonard Coheni „I’m your man“ motiividel.

Esinemine leiab aset laupäeval 14.01.2017 orienteeruvalt kell 14.15 ning on pühendatud Leonard Coheni mälestusele. Kava on võimalik vaadata reaalajas ka aadressilt http://tv.istream.ee/.

Gary Beacom (s 1960) on Kanada iluuisutaja ning olümpialane. Lisaks oma sportlikele saavutustele on saavutanud ta tuntuse oma interpretatsioonidega, mis ületavad klassikalise iluuisutamise piire. Tänu oma originaalsetele ja innovatiivsetele koreograafilistele lahendustele on ta nõutud konsultant ka maailma tippuisutajate seas.

Iluuisutamise võistlused Gliss Open toimuvad sel aastal juba kuuendat korda ning sellel osaleb sel aastal üle 300 võistleja kokku kaheksast riigist.