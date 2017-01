Üle noatera vabakavale saanud Naurits: vahepeal olin täiesti stressis

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Tšehhis Ostravas jõudis debütant Daniel Albert Naurits viimasena vabakava esitama. Seejuures edestas lühikavas 55,14 punktiga 24. koha saanud eestlane esimesena välja jäänud poolakat Igor Reznichenkot 0,33 silmaga.

"Kui lühikava lõpetasin, siis olin oma sooritusega rahul, kuigi kolmanda hüppe tegin kolmekordse asemel kahekordsena," ütles Naurits ETV spordisaatele. "Punkte nähes olin aga pettunud, sest leiti, et mu esimesed kaks hüpet olid puudulikud. Ise ma küll aru ei saanud, mis seal puudu oli. Vaatasin kõik ka video pealt läbi."

Enne viimast gruppi oli Naurits välja langemas, kuid üks eeldatavaid esiotsamehi põrus täielikult. "Olin täiesti stressis, kui arvasin, et jään vabakavast 0,10 punktiga välja," meenutas Naurits. "Aga ma teadsin, et viimases grupis on ühel poisil probleeme uiskudega. Ma polnud küll kindel, et edasi saan, kuid nii läks."

Naurits jäi oma tänase etteastega igati rahule. "Debüüdi kohta tegin hea lühikava. Põhiline, et ma ei pabistanud, vaid nautisin siin olevat võluvat publikut," ei varjanud Naurist. "Nüüd olen vabakava jaoks veelgi särtsakam."