Rocca al Mare Uisukool tähistas 15. sünnipäeva

Eesti edukama uisutreeneri Anna Levandi juhtimisel tegutsev Rocca al Mare Uisukool tähistas kolmapäeval mahuka etendusega 15. sünnipäeva.

Rocca al Mare Uisukool loodi 2001. aastal viie iluuisutamisklubi baasil ja aasta hiljem valmis koolile erakapitali toel jäähall, kus kolmapäeval näitasid oskusi nii kooli algajad kui EM-iks valmistuvad meistrid. 15 aasta jooksul on Levandi kool kasvatanud neli olümpialast - kaks üksiksõitjat ja paarissõidu paari.

„Ma olen päris uhke, mida me oleme 15 aasta jooksul teinud ja keda hall on kasvatanud," tunnistas Anna Levandi ERR-ile. "Tänu sellele hallile kasvasidki Jelena Glebova, Svetlana Issakova, Johanna Allik, Maria Sergejeva ja Ilja Glebov ning praegune Helery Hälvin. Neid on tulnud ja tulnud."

Viie põhitreeneri ja kokku kümne erineva juhendaja näpunäidete järgi õpib täna uisutamist Levandi koolis 182 noort.