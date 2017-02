Tallinnas avati Baltikumis ainulaadne golfistuudio

Golfistuudio Golf X (Foto: Tiit Mõtus)

Golf X eesmärk on pakkuda sportlikku ja sotsiaalset keskkonda igale alustavale ja kogenud golfisõbrale, kus tehnoloogia abiga ning treenerite juhendamisel arendatakse golfimängija oskusi. Golfistuudios on Game Changer 2 (GC2) neli simulaatorit, mis pakuvad välisväljakutele sarnast golfikogemust.

Tänaseks treenivad Golf X golfistuudios regulaarselt Eesti parimad golfimängijad Sander Aadusaar ning Mark Suursalu. „Stuudios on investeeritud korralikesse simulaatoritesse,“ ütles Mark Suursalu. „Siin saab ennast proovile panna, on erinevad harjutused, mida sa saad teha, ning talv on ka hea aeg enda tehnika parandamiseks.“

Golf X golfistuudio üks loojatest Kristo Tullus ütles, et teda motiveeris golfistuudiot looma esiteks armastus golfi vastu, mis tänaseks on Kristo töö ja hobi, ning teiseks vajadus harjutuskeskkonna järele, kus aastaringselt oleks võimalik golfi harjutada. Tehnoloogia abil on soorituse analüüs täpne ja vahetu.

„Golf X simulaatorid on maailma tipptase, nende abil saab huvitavalt ja aktiivselt meelt lahutada, võistelda ja treenida. Golfari huvi golfimängu vastu võib saada sisse uue hoo — meile astub tänavalt sisse inimesi, kes pole kunagi varem golfi mänginud ja vaimustuvad sellest,“ märkis Kristo Tullus.