Tõnis Sildaru: Big Airis peab hakkama mõtlema kahekordsetele trikkidele

Aspenis X-mängudel teist aastat järjest naiste pargiõidu võitnud Kelly Sildaru jõuab Eestisse tagasi teisipäeval vastu kolmapäeva. Võistlus andis ka mõningast teavet, kuidas edasi minna.

Aspeni võistluse võiduga sai Sildarust noorim kahekordne ekstreemspordi tippsündmuse kahekordne võitja. Võiduga kaasnesid ka võitja kohustused. "Meedia järjekord oli mitmetunnine," ütles Kelly isa ja treener Tõnis Sildaru ETV spordisaatele. "Kuna eelmisel aastal võitis ta Aspenis noorimana, siis valitses juba tookord tema vastu suur huvi."

Kindlasti analüüsitakse Sildarude tiimi poolt läbi nähtud pilt, konkurentide etteasted ja Kelly Sildaru võimalused tulevikus nendega võrreldes. Ala liigub edasi ja paigal uus ja eriti nooremale publikule nii palju emotsioone pakkuv võistlus ala ei seisa. Mis on see uus teave, mis lisaks auhindadele Aspeni X-mängudelt kaasa võetakse. "Igal võistlusel teeb keegi natuke paremini ja midagi uut," sõnas Tõnis Sildaru. "Midagi erilist siiski näha polnud. Big Airi võistlusel tehti esimesed kahekordsed trikid ja vaikselt peab hakkama ka nende peale mõtlema. Tegelikult on vaja veel vundamenti laduda ning seetõttu võtame asju rahulikult."