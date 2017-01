Magnar Freimuth: Sildaru pole kõiki kaarte veel lauale käinud

Kelly Sildaru võitis USA-s Aspenis toimunud X-mängudel freestyle-suusatamises pargisõidus kulla ja Big Airi hüpetes hõbemedali.

Mis on 14-aastase Sildaru edu taga, seda lahkas "Ringvaate" otsestuudios käinud lumelaudur Magnar Freimuth. "Ta on lapsest peale kõik õigesti teinud ning ta teekond on olnud sihikindel," lausus Freimuth. "Kelly kohta võib öelda, et ta on imelaps, kuid ka kõik muu on paigas. Tal on asja vastu huvi, võimalused ning perepoolne toetus. Tundub võimatu, et 300 päeva aastast veeta treeningutel, kuid Sildaru on näidanud, et ka see on võimalik."

Freimuthi meelest on Sildaru ülekaal naiste arvestuses nii ilmne, et sealt pole tal enam midagi õppida. "Kelly peab mehi vaatama," teatas endine kahevõistleja. "Ta võib järgmisel aastal neid trikke teha, mida mehed praegu teevad."

Freimuthi hinnangul kestab freestyle-suusataja karjäär 10-15 aastat. "Sõltub motivatsioonist ja sellest kaua tervis vastu peab. Mingi hetk ei suuda sa enam selle hooga kaasa minna, millega noored peale tulevad," tõdes Freimuth. "Freestyle-suusatamises toimub pidevalt uute trikkide õppimine ja ma arvan, et Sildaru pole kõiki kaarte veel lauale käinud."

Freimuthi sõnul on Sildarule Eestis konkurent tekkimas. "Silma tasub peal hoida Karoliine Holteril," kiitis Freimuth 20-aastast neiut, kes jaanuaris debüteeris pargisõidu MK-sarjas 25. kohaga.