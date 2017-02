Kelly Sildaru võistleb pühapäeval Kiviõlis

Kelly Sildaru X-mängude pargisõidus. (Foto: Christian Pondella/Red Bull Content Pool)

Kiviõli Seikluskeskuse ja Suusaliidu poolt korraldatavatele Eesti meistrivõistlustele pargisõidus oodatakse osalema kõiki vähemalt kaheksa aastaseid lumelaudureid ja freestyle-suusatajaid. Publik saab põnevat võistlust nautida tasuta.

Aasta kõige võimsama lumelaua ja freestyle-suusatamise võistluse tarbeks pannakse Kiviõlisse taaskord püsti vägevate hüpete ja obstaaklitega Baltikumi suurim lumepark. Pargi ehitamisesse kaasatakse suur hulk Eesti parimaid lumelaudureid ja lätlaste Baltic Snowpark Agency, kes ka varasematel aastatel Kivõili Seikluskeskuses Starmani lumeparki on ehitanud.

“Nädala jooksul rajatava lumepargiga soovime teha omapoolse kummarduse just Kelly vanematele, kelle õlule on sattunud kõige kõrgemal rahvusvahelises tipus võistlevate Eesti suusatajate arendamine," kõlas Kiviõli seikluskeskuse arendaja Janek Maari kommentaar.

Võistluse ja lumepargi suurtoetajaks on Starman, mille juht Toomas Tiivel kinnitab, et selliseid talviseid spordiüritusi võib Eestis ühe käe sõrmedel kokku lugeda. “Meie pikaajaline koostöö Eesti säravaima suusataja Kelly Sildaruga ning samuti Kiviõli lumepargiga moodustavad suurepärase kombo, mille taga on suur töö ja erakordselt pühendunud inimesed.“