Tallinnasse naasnud Sildaru: lihtsalt otsustasin, et seekord võidutantsu ei tantsi

Kõige aegade noorim kahekordne ekstreemspordi X-mängude võitja, 14-aastane Kelly Sildaru jõudis eile öötundidel USA-st koju ning saab nüüd keskenduda koolitööle. Siis jätkuvad võistlused nii kodus kui laias ilmas.

Kahest võistlusest jäi 14-aastasele eestlannale rohkem meelde pargisõit. "Mul on pargisõidu kulla üle parem meel, kui Big Airi hõbeda üle," ütles Sildaru ETV spordisaatele, kes võitis Aspenis pargisõidu ka mullu. "Tiitli kaitsmine oli sama raske, kui selle võitmine."

Mullu lõi Sildaru pärast võistlust võidutantsu, kuid tänavu mitte. Siiski polnud põhjuseks see, et tänavune võistlus olnuks tema jaoks oluliselt raskem. "Lihtsalt otsustasin, et ei tantsi," sõnas Sildaru. "Seekordne võistlus oli pisut raskem, kuid rada oli kõigi jaoks võrdne."

Võidult-võidule marssiv Sildaru ei oska oma täpset eduretsepti välja tuua. "Õnne on olnud ning olen ka palju treeninud ja pingutanud," lausus Sildaru, kes näeb endas arenguruumi. "Peab õppima uusi trikke, näiteks panema 180 kraadi pööret juurde."

Sildaru valiti ERR-i sporditoimetuse poolt autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos kolmanda koha saanud Ott Tänaku ees jaanuarikuu parimaks sportlaseks. "Mul on väga hea meel selle tiitli üle," rõõmustas Sildaru.