Tõnis Sildaru Big Airi hõbedast: põhitrikid hästi ei õnnestunud, sest pinge oli sees

Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva osales 14-aastane Kelly Sildaru Big Air hüppevõistlusel, mis oli X-mängude kavas esmakordselt. Esikoha pälvis Lisa Zimmermann Saksamaalt, kellele tagas võidu üks keeruline ja üpris ideaalilähedase punktisumma toonud hüpe.

Kahe hüppe kogusummas kaotas Kelly Sildaru võitjale vaid punktiga - Sildaru mõlemad arvesse läinud hüpped andsid 42 punkti, Zimmermanni parim hüpe 47 punkti.

"Klassikaline lähenemine oli alustada natuke lihtsamalt ja põhitrikid ära teha. Need väga hästi ei õnnestunud, kuna pinge oli sees. Millele me keskendusime rohkem, olid mõlemale poole kolm pööret. Need tulid väga hästi välja ja Kelly tegi plaanitu stiilipuhtalt ära," selgitas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru ETV spordiuudistele.

"Hooga probleeme ei olnud ja natuke Kelly isegi pidurdas maha. Võib-olla poleks pidanud nii palju (maha pidurdama), sest lennu kaugus ja kõrgus annab lisapunkte. Natukene oleks ehk aidanud," lisas Tõnis Sildaru.