Freestyle-suusatamise ekspert: aasta pärast näeme veel uuel tasemel Kelly't

Kelly Sildaru võistlemisele on nädalavahetusel väga paljud ka Eestis kaasa elanud ja seetõttu käis ka ETV pühapäevase spordisaate otsestuudios freestyle-suusatamist hästi tundev ala harrastaja ja kohtunik Riho Laast-Laas.

Laasst-Laasi arvates oli Sildaru üks kuld ja üks hõbemedal tänavustelt X-Mängudelt juba ootuspärane tulemus ja juba 14-aastasena on ta kirjutanud ennast spordiala ajalukku.

"X-Mängud on see koht, mis tegi ekstreemspordi populaarseks ja tänu sellele on kõik sportlased jäänud sellele truuks. See on koht, kuhu kutsutakse ainult maailma parimad. Selle võit on ekstreemspordialadel number üks. Maailmameistrivõistlused ja olümpiamängud kahjuks jäävad teisele kohale," selgitas Laast-Laas võistluste hierarhiat.

"Pargisõidus astuti talle juba päris lähedale ja big airis võeti võit käest ära veel. Konkurents on tihe ja väga suur asi on juba see, et sinna kutse saada. Paar aastat tagasi ei kujutanud ette, et mõni eestlane võiks X-Mängudele minna, täna oleme siin, kus võtame järjest kuldmedaleid. See on täiesti hämmastav."

"Kui vaadata, millise külma närviga ta neid võistlusi teeb... esimeses sõidus täna andis kohe endast kõik. Seal ei hoitud ennast tagasi. Tal on nii külm närv minu meelest, et väga tubli tüdruk on," kiitis Laast-Laas Kelly vaimset poolt.

Laast-Laasi arvates ei muuda Sildaru sirgumine lapsest naiseks midagi, kuna igapäevaselt suusamäel harjutades ei pane jooksvalt neid muutusi isegi tähele. Pigem usub ala ekspert, et kehalise arenguga tõuseb ka trikkide ja hüpete tase veelgi, sest arenguruumi veel on: "Big airis tehti selliseid trikke, mida Kelly veel ei ole võistlustel näidanud, aga teada on, et ta juba harjutab neid. Aasta edasi ja me näeme juba jälle täiesti teisel tasemel Kelly't."