Kelly Sildaru värsked auhinnad jõuavad esimesena Otepääle

Kelly Sildaru X-mängudel võidetud medalitega. (Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Väljapaneku "Kelly!" osadeks on nii sel nädalalõpul 15-aastaseks saava Sildaru kunagised spordivahendid ja -rõivad, kui ka auhinnad, millest põnevaimad on 2016. aasta Dew Touri ja 2017. aasta X-mängude medalid. Sildaru võitis mäletatavasti pargisõiduvõistlused ning viimaselt veel ühe hõbemedali lisaks. Nimetatud võistluste näol on tegemist vigursuusatajate absoluutsete tippvõistlustega, mille tase ületab tihti ka olümpiamängudel nähtut. Mõlema tiitli kaitsmisega murdis Sildaru ka hulga rekordeid, olles näiteks läbi aegade noorim X-mängude kahekordne võitja.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, mille filiaaliks Otepää Talispordimuuseum on, juht Siim Randoja sõnul on asjaolu, et maailma absoluutsesse tippu kuuluv Sildaru oma auhindu spordimuuseumi kaudu rahvale näitab, muuseumile suureks tunnustuseks. "Meil on ääretult hea meel, et perekond Sildaru on nõus ajaloolised esemed esmakordselt just Otepääle rahvale vaatamiseks välja panema," rääkis Eesti Randoja. "Kelly Sildaru näol on tegemist talisportlasega, kes oma noorusele vaatamata on end juba suurte tähtedega Eesti spordiajalukku kirjutanud, ja ilmselt ei ole mitte kellelgi kahtlust, et ajalukku kirjutamine jätkub veel aastaid."

Lisaks värsketele medalite saab väljapanekul näha nii selle kui eelmise aasta X-mängude võidutrofeed – kitarrid – ja erinevaid esemeid, mida Tartus asuvas spordimuuseumis sai näha ka eelmisel aastal. Randoja sõnul oli üks põhjustest, miks väljapanekut täiendustega korratakse, rahva suur huvi – eelmisel aastal külastas Sildaru ajutist väljapanekut tuhandeid perekondi ja üksikkülastajaid . "Teine ja suuremgi põhjus oli aga loomulikult see, et Kelly võidukäik jätkub ja spordimuuseum elab talle sellel teekonnal tugevasti kaasa ja talletab seda," kinnitas ta.

Täieliku väljapanekuga saab tutvuda alates reedest. Näitus on avatud paar kuud. Otepää Talispordimuuseum asub Tehvandi staadionihoones ja on avatud igal nädalal kolmapäevast reedeni kell 11-17, laupäeval ja pühapäeval kell 11-16.