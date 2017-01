Kelly Sildaru: natuke paneb muretsema, kui ei saa piisavalt raskeid trikke teha

Kelly Sildaru (Foto: Tõnis Sildaru/Erakogu)

„Eile oli esimene tõeline treeningpäev, kus ma sain hüpetesse hoogu ja mingeid trikke proovida, kuigi pidin oma kava pisut kergemaks tegema,“ sõnas Sildaru telefoniintervjuus ERR-ile. „Big Airis on hoogu rohkem ja seal olen saanud teha neid asju, mida tahan.“

„Natuke paneb ikka muretsema, kui ei ole hoogu ja ma ei saa piisavalt raskeid trikke teha," jätkas Sildaru. "Siis on natuke ikka kurb, et pean kergema runiga leppima.“

„Big Air on natuke lihtsam kui slopestyle. Slopestyle'is pead kõik asjad ära tegema – kui sa kahel hüppel maandud ja kolmanda kukud, siis on terve sõit untsus, aga kui Big Airis on sul kolm hüpet ja ühe kukud, on kaks ikka kirjas. Eks ma ise loodan ikka kõike parimat.“

„Ilm on praegu hea, ei ole midagi kurta,“ lisas Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru. „Meeleolu on natuke ärev, Big Air on esmakordne – saab kindlasti põnev olema.“

„Kahjuks tuleb tõdeda, et hoog pole piisav. Eile saime esimese korraliku treeningu tehtud, tegime küll kava natuke lihtsamaks, et oleks kõiki hüppeid võimalik hüpata. Täna on veel üks treening, tuleb loota, et hoog oleks vähemalt sama, siis saaks võistlustel oma sõna sekka öelda.“

„Railidest võiks öelda, et kolmas ja neljas on hoo tõttu lihtsamaks tehtud," iseloomustas Tõnis Sildaru võistlusrada. "Esimene hüpe on ka kindlasti lihtsamaks tehtud ja teine on nii ja naa. Ei midagi hullu, olen jätkuvalt positiivselt meelestatud. On kuidas on ja pole põhjust nurisemiseks.“

„Nii meie kui teised konkurendid oleme tulnud siia endast parimat andma. Kindlasti saavad olema meeleolukad ja põnevad kaks päeva. Ootame suure huviga, kuidas kõik välja kukub. Mõnes mõttes on natuke lihtsam, sest tead, mida oodata, aga teisalt on inimeste tähelepanu suurem ja ootused kõrgemad. Spordis nii juba on, küll me hakkama saame.“

Kelly Sildaru võistleb Aspenis kahel alal, Big Air algab Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 3.15 ning pargisõit pühapäeva õhtul kell 19.