Toomas Vabamäe: Ecclestone'i võtted jäid ajale jalgu

Eile teatati, et hiljuti vormel-1 sarjas enamusosaluse omandanud USA firma Liberty Media võttis ametist maha seni autospordi kuninglikku klassi juhtinud 86-aastase briti Bernie Ecclestone'i.

"Tegemist on ühe ajastu lõpuga ning loodetavasti uue ja parema ajastu algusega," ütles mootorispordi ajakirjanik Toomas Vabamäe ERR-ile. "Ilma Ecclestone'ita poleks vormel-1 see, mis ta tänapäeval on. Kuid asjal on ka teine külg. Need võtted, millega ta vormel-1 sarja suureks tegi, on ajale jalgu jäänud. Teleõiguste müümine oli aastatel 1980-2000 väga kõva sõna, kuid preagu on meediakanalid, mille kaudu raha ja populaarsust teenitakse, teised."

Kuigi Ecclestone juhtis sarja 40 aastat, jäid hiilgeajad eelmisse kümnendisse. "Kõrgaeg oli aastatel 2005-2006," lahkas Vabamäe. "Siis kõik töötas ning sarjas oli kõige rohkem tehasetiime. Pärast seda algas allakäik."

Vabamäe meelest oli Ecclestone'il nii plusse kui miinuseid. "Bernie oli kehv turundaja, aga kõva müügimees," meenutas Vabamäe briti kohta käivat ütlust. "Ta oli suur diilitegija nagu USA presidendiks valitud Donald Trump. Ta tegi alati endale ning ka teistele hea sissetuleku, kuid senine mehanism jäi paraku ajale jalgu."

Vabamäe sõnul elas vormel-1 Ecclestone'i ajal hästi. "Sarja tulud üha kasvavad," lausus Vabamäe. "Vormel-1 aastakäive on ligi kaks miljardit eurot, millest pool miljardit on puhaskasum. Siiski polnud sarjal enam tulevikusuunda ning publik väheneb, reeglid on segased ja koguaeg käib omavaheline kiskumine."

Kuigi sarja uuteks omanikeks said ameeriklased, ei usu Vabamäe, et vormel-1 USA keskseks muutuks. "USA turg on igas äris oluline," ei varjanud Vabamäe. "Kui sa oled USA-s kõva, siis oled seda igal pool. Siiski ma ei arva, et vormel-1 muutub mikihiire spordiks. Kuna lepingud on aastani 2020 sõlmitud, siis kiireid muutusi ei tule, vaid hakatakse pikemaaajalist strateegiat välja töötama."