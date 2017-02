Rosbergi jaoks poleks Bottas olnud esimeseks valikuks

2015. aastal triumfeeris Rosberg kolmandat hooaega järjest Monaco GP-l (Foto: AFP/Scanpix)

"Kõik pakkusid vabaks jäänud kohta Fernando Alonsole, nii ka mina," tunnistas sakslane, kuid lisas: "Fännidele oleks Alonso ja Hamiltoni (Lewis - toim.) kooslus meeldinud, kuid tiimina poleks see töötanud."

Rosberg usub, et soomlane oli Mercedese poolt õigeks valikuks. "Bottas on kiire ja kuigi Hamiltoni on raske võita, olen näidanud, et see on võimalik," lisas Rosberg.