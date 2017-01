Bernie Ecclestone võeti vormel-1 sarja uute omanike poolt juhi kohalt maha

Bernie Ecclestone (Foto: Reuters/Scanpix)

Uudisteagentuur Reuters vahendas esmaspäeva õhtul avaldatud uudises, et tehnikaspordiväljaande Auto Motor und Sport andmetel on Bernie Ecclestone tagandatud vormel-1 sarja juhi kohalt.

86-aastane britt võeti juhi kohalt maha USA firma Liberty Media poolt, kes hiljuti omandas vormel-1 sarjas enamusosaluse. Ecclestone'ile anti edaspidiseks aupresidendi roll.

Reutersile Ecclestone kommentaare ei andnud, kuid Saksamaa väljaanne vahendas tema sõnu: "Mind võeti täna pukist maha. Minuga on kõik. See on nüüd ametlik. Ma ei juhi seda ettevõtet enam. Minu ameti võtab üle Chase Carey."

62-aastane Carey nimetati juba septembris vormel-1 sarjas kõrgele ametikohale, et ta saaks ennast Ecclestone'i selja taga sarja igapäevase juhtimisega kurssi viia.