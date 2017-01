Max Verstappenit võrreldi Inglise vormel-1 legendiga

Nigel Mansell (Foto: Reuters/Scanpix)

"Maxi sõidustiil sarnaneb Manselli omaga," sõnas Newey, kes aitas briti 1992. aastal Williamsiga maailmameistriks. "Nigel sõitis nö küünarnukid väljas stiiliga."

Hollandlase sõit oli mullu paljudel hambus, kuid ka see meenutab Neweyle Manselli. "Nigeli stiil oli see, et mind ei huvita teised, vaid ma teen oma asja ja kui ei meeldi, siis on see sinu probleem," lisas Newey.