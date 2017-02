Renault tahab tänavu tõusta viie parima vormel-1 tiimi sekka

Renault R.S.17 (Foto: Renault)

Esimest korda toodi avalikkuse silma ette ka Renault Spordi uuenenud brändidisain, mis visuaalselt senisest tugevamini ühendab kaks üksust – mootorispordi poole eest vastutava Renault Sport Racingu ja mudelivaliku arendamisega tegeleva Renault Sport Carsi.



Renault Sport Racingu poolt R.E.17 jõuallikaga varustatud R.S.17 ei ole R.S.16 koopia. Tiim ehitas uue sõiduki puhtalt lehelt, et vastata vormel-1 kõige uuematele regulatsioonidele. See on esimene vormel-1 sõiduk, mis on algusest lõpuni valmistatud Renault Sport Racingu poolt kahes tehases – Inglismaal Enstone’is ja Prantsusmaal Viry-Châtillonis.



Esitlusel olid kohal Renault Grupi asepresident Thierry Koskas, Renault Sport Racingu president Jérôme Stoll ja tegevdirektor Cyril Abiteboul, samuti Renault vormel-1 tiimi juhtkond, sõitjad ja Renault Sport Racingu erinõunik Alain Prost.



Võistlusautot R.S.17 esitlesid sõitjad Nico Hülkenberg ja Jolyon Palmer. Tiimi kolmas ehk varusõitja Sergei Sirotkin avalikustati täna.



Tulevikulootustest kinnitati 2017. aasta Renault Sport Academy sõitjateks Jack Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer ja Sun Yue Yang. Jack Aitken hakkab sõitma GP3 sarjas ning Max Fewtrell, Jarno Opmeer ja Sun Yue Yang Vormel Renault Eurocup sarjas.



Jérôme Stoll, Renault Sport Racing president: “R.S.17 on esimene auto, mis on algusest peale kavandatud ja valmis ehitatud Enstone’is ja Virys – oleme selle koostöö tulemusega rahul. See on ilus auto. Oleme põnevil R.S.17 pärast, kuid meile on väga olulised ka meie uued partnerid – BP ja Castrol. 2017. aastaks on meil eesmärgid selged: tahame astuda kindla sammu edasi nii võistlusrajal kui ka tulemuste osas. Meie eesmärk on viies koht konstruktorite arvestuses.”



Cyril Abiteboul, Renault Sport Racing tegevdirektor: “2017. aastal oleme me sobivas positsioonis, et astuda samm edasi, mida me kõik väga soovime. R.S.17 on auto, mille nimel oleme teinud rohkesti pikki tööpäevi kahes maailmapunktis ning tulemuse üle võime olla uhked. Meie tiim on tugev kõigil juhtimistasanditel ning meil on hea meel, et Nico ja Sergei liituvad Jolyoniga 2017. aastal. Meiega on liitunud ka tugevad partnerid BP, Castrol, MAPFRE ja SMP Racing, mis annab tunnistust meie edukast hooaja eelsest sponsorite värbamise kampaaniast. Oleme kõige kiiremini kasvav F1 tiim ja nüüd on meil vaja tõestada meie saavutusvõimelikust võistlusrajal. Meie eesmärk on teenida punkte igal võistlusel.”