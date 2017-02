BMX-i rattur: Simple Session saab kindlasti olema väga adrenaliinirohke

Sel nädalavahetusel toimub Eestis ekstreemspordimaailma üks tippvõistlusi Simple Session. Tänavuse aasta suurimaks uuenduseks on BMX-i kaks erinevat võistlusklassi.

Esmakordselt saavad BMX-i sõitjad end Simple Sessionil proovile panna nii pargi kui tänavasõidus. Lisaks maailma paremikule saavad nädalavahetusel oma oskusi kodupublikule näidata kokku 17 Eesti ekstreemsportlast.

"Tahaks muidugi finaali jõuda. Eelmisel aastal ma jäin viie kohaga välja. Äkki on sel aastal natukene parem võimalus. On saadud natuke rohkem treenida ja harjutud suuremate hüpetega. Vaatame, mis saab, aga loodan parimat," sõnas BMX-i sõitja Talis Viirpalu.

"Ma arvan, et see on maailma üks olulisemaid BMX-i võistlusi ja skeidis oleme kindlasti üks olulisemaid Euroopa võistlusi. Ma arvan, et me oleme maailma üks top ekstreemspordivõistlusi. See on täiesti unikaalne show, mida kuskil mujal ei näe," kiitis ürituse korraldaja Risto Kalmre.

Eestis küll päris profitasemel sportlasi BMX-i ega rulamaastikul ei ole, kuid parimad treenivad pea igapäevaselt.

"Igapäevaselt saab täpselt nii palju teha, kui vaba aega on. Päris profitasemel hetkel ei ole veel. Peab natukene tööd tegema kõrvalt. Aga proovin ikkagi treenida võimalikult palju, et jõuaks edasi ja saaks käia välismaal võistlustel," selgitas Viirpalu.

Laupäeval peetakse Simple Sessionil kvalifikatsioonivõistlused, pühapäeval finaalid.

"See hall saab olema kindlasti väga adrenaliinirohke, sest hakkab tulema väga palju suuri ja kaelamurdvaid trikke. Kindlasti tasub tulla, sest see on kogemus, mis ei lähe pikalt meelest," lisas Viirpalu.