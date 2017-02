Peakorraldaja Kalmre: miks ei võiks Simple Session liikuda Eesti piiridest välja?

Pühapäeval lõppes Saku Suurhallis 17. korda toimunud ekstreemspordivõistlus Simple Session. Korraldajad plaanivad eduka üritusega murda ka Eesti piiridest kaugemale.

Esmakordselt selgitati Simple Session'il parimaid BMX-rattureid kahes arvestuses. BMX tänavasõidu võit läks ameeriklasele Garrett Reynoldsile, pargisõidus tegi esikoha väärilise esituse Larry Edgar.

Ühtlasi oli Simple Session rulasõidu MK-sarja avastardiks ning selle võitis teist aastat järjest noor prantslane Aurelien Giraud.

"Ma olen nii üllatunud. Siin kaks korda järjest võita on väga vinge. Tahan ühel päeval kindlasti profisportlaseks saada. Lihtsalt sõita rulaga ja tunda sellest rõõmu," sõnas 18-aastane Giraud ETV spordisaatele.

17. korda toimunud võistlusel on välja kujunenud kindel korraldusplaan, kuid uuendusi viiakse sisse igal aastal.

"Sel aastal oli meil BMX jagatud esmakordselt kaheks ning ma arvan, et see õnnestus. Meil on järgmine võistlus tulemas Riias augusti lõpus ja kindlasti me ei jää sellele tasemele, kus me täna olema, vaid pigem püüame aina paremaks saada," sõnas peakorraldaja Mario Kalmre.

Tulevikuplaanid on korraldajatel suured. Pingutatakse selle nimel, et kunagi võiks Simple Session Tallinna asemel toimuda teisteski Euroopa suurlinnades. Praegu on aga kolmeks aastaks kindel riigipoolne tugi võistluse korraldamiseks Eestis.

"Meil õnnestus EAS-ilt saada toetus kolmele üritusele ja see on neist esimene. Me oleme igati rahul riigi toega," rõõmustas Kalmre ja lisas, et Saku Suurhall on nende jaoks saanud koduks: "Meie jaoks on see ideaalne koht. Eelkõige on tekkinud võistlejates ja publikus harjumus siia tulla. Aga me vaatame ka ringi ning pole võimatu, et mingi aja pärast võib see üritus toimuda ka mujal Euroopas. Maailmas on näiteid, kus ühel hetkel lokaalne üritus on liikunud piiridest välja ja muutunud sarjaks üle maailma. Miks mitte ei võiks see Simple Sessioni puhul juhtuda?"