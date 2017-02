Simple Sessioni võistlused avavad president Kersti Kaljulaid ja Kelly Sildaru

Rait Ratasepp ületas möödunud ööl, 14. juunil kell 23.10 paljudele uskumatuna näiva katsumuse finišijoone. Teda oli koduhoovi tervitama tulnud suur hulk kaasaelajaid ja toetajaid, kes ütlesid kui ühest suust, et Ratasepp on oma katsumusega inspireerinud ja muutnud paljude suhtumist sellesse, et kui mõni eesmärk endale seada, siis selle teostamine on tahtejõu küsimus.