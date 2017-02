Curlingu Eesti meistrivõistlustel läks võit nooremale põlvkonnale

Eesti meistriks tulnud Team Turmann. (Foto: Eesti Curlingu Liit)

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul pakkusid meistrivõistluste finaalid põnevust. "Mõlema võitjavõistkonna puhul on tegemist noorema põlvkonna curlingumängijatega. Hea meel on näha, et Eesti curlingul on tugev järelkasv, kes on oma väärtust korduvalt tõestanud. Eesti on küll noor curlinguriik, kuid meil mängitakse väga heal tasemel curlingut. Teeme noortele Eesti meistritele ettepaneku esindada Eestit 2017. aasta Euroopa meistrivõistlustel," sõnas Vakra.



Veebruari esimesel nädalavahetusel mängitud finaalid toimusid Tondiraba jäähallis. Tänavustes finaalmängudes kohtusid samad paarid, kes eelmise aasta meistrivõistlustelgi, kuid võitjatena väljusid uued võistkonnad.



Naiste arvestuses selgitasid parima eelmise aasta meister Team Mölder ja tänavune võitja Team Turmann. Võitja selgitamiseks mängiti viie võiduni peetav finaalseeria, mille võitis mängudega 5:4 Team Turmann. Võistkonna kapteni Marie Turmanni sõnul oli finaalmäng väga tasavägine. "Pidime omalt poolt kõik välja panema, et finaalmängust võitjana väljuda. Vastasvõistkond näitas head mängu, tunnustan vastast ja nende kaptenit Maile Mölderit. Loodame Šveitsis esindada Eestit vähemalt samaväärselt kui seda on seni teinud Team Mölder," rääkis võistkonna kapten Marie Turmann.



Meeste finaalmängus võttis CC Tallinn võidu eelmise aasta meistri Puhastusimport ees tulemusega 5:2. Võistkonna kapteni Harri Lille sõnul tegid nad meeskonnaga võidu nimel väga palju tööd. "Oleme tõenäoliselt enim trenni teinud võistkond. Meie töö ja vaev sai meistritiitli võiduga tasutud. Ootame põnevusega väljakutset Euroopa meistrivõistlustel, et ennast rahvusvahelisel areenil tõestada," rääkis võistkonna kapten Harri Lill.



Oluline roll meistritiitlid võitnud võistkondade edus on olnud šotlasest treeneril Brian Grayl, kes on viimased kaks hooaega mõlemat võistkonda meistrivõistlustel juhendanud. Mõlemad Eesti meistrid esindavad curlinguklubi CC Tallinn.



Curlingu Eesti meistrivõistlused toimusid jaanuari viimasel ja veebruari esimesel nädalavahetusel Tondiraba jäähallis. Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Curlingut saavad mängida ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega töölt. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.