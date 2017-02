Eesti sai õiguse korraldada curlingu Euroopa meistrivõistlused

EM-i korraldamise lepingu allkirjastamine (Foto: Eesti Curlingu Liit)

Euroopa meistrivõistlused curlingus toimuvad 16.-24. novembrini 2018. Rahvusvahelise Curlingu Föderatsiooni (WCF) juhi Kate Caithnessi sõnul on tegu WCF-i kalendris suurima osavõtjate arvuga iga-aastase tiitlivõistlusega. “Meil on väga hea meel, et järgmisel aastal leiab võistlus aset just Eestis. Siin on suurepärased tingimused suurvõistluse korraldamiseks ja Eestist on saanud arvestatav curlingumaa,” sõnas Caithness. Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 20 riiki naiste arvestuses ja 26 meeste arvestuses.

Caithness lisas, et Eesti Curlingu Liit sai 2015. aastal juunioride maailmameistrivõistluste korraldamisega suurepäraselt hakkama. “See on andnud meile kindluse, et üheskoos uus ja veelgi kaalukam suurvõistlus korraldada,” rääkis Caithness.

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul ei ole nii kaalukat võistlust Eestis seni toimunud. “Sedavõrd olulise tiitlivõistluse korraldamine on Eesti Curlingu Liidule üks suurimaid väljakutseid, mida üks alaliit korraldamiseks üldse võtta saab. Kindlasti loob tiitlivõistluse korraldamine väärtust nii Tallinna linnale, Eesti riigile kui loomulikult kogu Eesti spordi- ja curlingukogukonnale,” sõnas Vakra.

“Suurvõistluse korraldamise kogemus on curlinguliidul juba olemas - 2015. aastal toimusid Tallinnas juunioride maailmameistrivõistlused. Seni on meie koostöö partneritega olnud väga hea ja loodame ürituse läbiviimisel nii Tallinna linna kui riigi jätkuvale toele,” lisas ta.

EM korraldatakse A-, B-ja C-divisjonides. A-divisjoni kuuluvad Euroopa 10 parimat curlinguriiki. Tavaliselt korraldatakse A-ja B-divisjon ühel ajal novembrikuus ja C-divisjon aprillis/mais. Ühtlasi on EM ka maailmameistrivõistluste kvalfikatsiooniks. Olenevalt MM-i korraldajariigist pääseb Euroopast MM-ile seitse või kaheksa riiki. Täpne 2018. aastal Eestis toimuval EM-il osalevate riikide koosseis selgub 2017. aasta EM-i järgselt, mis leiab aset Šveitsis, St Gallenis 17.-25. november 2017.

Eesti naiste koondis mängis 2014. ja 2015. aastal EM-i A-divisjonis ning oli esimene, kes 2017. aasta A-divisjonist välja jäid, lõpetades B-divisjoni kolmandana. Eesti mehed on seni osalenud B-divisjonis ja ühe erandina ka C-divisjonis.

Kokku osaleb EM-il ligikaudu 300 sportlast ja treenerit. Võistluse läbiviimisega on seotud umbes 60 jäämeistrit ja kohtunikku, lisaks korralduskomitee, vabatahtlikud ja ülekande meeskond. EM-i teleülekandeid jälgib ligikaudu 15 miljonit televaatajat.