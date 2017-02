Fred Randver: curling areneb Eestis iga aastaga

Suurvõistluse korraldamise kogemus on curlinguliidul juba olemas - 2015. aastal toimusid Tallinnas juunioride maailmameistrivõistlused.

"Curling on kõige kiiremini kasvav talispordiala selles mõttes, et uusi riike tuleb pidevalt juurde," sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev". "Mehhikos on suusatada keeruline, rahvusvahelise alaliidu president käis jaanuaris seal neid algusega aitamas. Huvitav fakt on see, et Brasiilias, kus curlingut mängida ei saa, on televaatajate arv üks suuremaid."

"Võime olla rahul, et iga aasta elab Eesti curling oma parimat elu," jätkas Randver. "Seoses uue jäähalli rajamisega on huvi kasvanud, väga palju käib firmaüritusi. Juurde tuleb püsiharrastajaid, see aasta oleme lepinguga palganud välistreeneri, kes aitab kohalikel mängijatel areneda. Vaadates järgmisesse, olümpiaaastasse, on Eestil võimalus veel olümpiamängudele pääseda, mis on uskumatu."

"Me oleme kahel aastal korraldanud curlinguseminare -ja õpetusi Tallinna kehalise kasvatuse õpetajatele," rääkis Randver spordiala populariseerimise etappidest. "Viimase kahe aasta jooksul on selle läbi teinud ligi 50 Tallinna kehalise kasvatuse õpetajat. Kooligruppide arv kasvab samuti. Esimesel aastal, kui halli avasime, käis curlingut mängimas 400 õpilast, eelmisel aastal oli see number 750. Vaikselt läheb edasi ja need kes on käinud, tulevad ka järgmisel aastal."