Täna algasid Eesti meistrivõistlused segapaaride curlingus

Marie Turmann ja Harri Lill (Foto: Eesti Curlingu Liit)

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul on eesolevad meistrivõistlused väga vastutusrikka kaaluga. ”Eesti curlingus on panused lähipäevadel väga kõrged. Hiljemalt esmaspäevaks on selge, kes esindab Eestit aprillis maailma meistrivõistlustel ja kelle kanda jääb vastutus Eesti curlingu olümpiale pääsemise osas,” rääkis Vakra.

Tagamaks, et MM-il esindab Eestit parim segapaar, toimub vajadusel lisaks kvalifikatsioonivõistlus parima segapaari selgitamiseks. Juhul kui pühapäeva õhtul võidavad Eesti meistritiitli taas Marie Turmann/Harri Lill, lähevad nemad Eestit aprillis MMile esindama. Samas kui meistrivõistlused peaksid lõppema mõne teise segapaari võiduga, toimub 27. veebruaril kahe võiduni mängitav kvalifikatsioonivõistlus värske Eesti meistri ja võistkonna Turmann/Lill vahel. Koha vähemalt MM kvalifikatsioonis on Turmann/Lill endale taganud kõrge 2016. aasta MMi tulemuste põhjal.

Curlingu liidu president Vakra selgitas, et MMile pääsemiseks ei ole Eesti jaoks oluline mitte ainult meistritiitli võitja, vaid kindlasti parima segapaari MMile saatmine. “Peame olema kindlad, et Eestit läheb nii tähtsal hetkel MMile esindama parim paar, kes on võimeline võitlema olümpia koha eest. See on Eesti jaoks ajalooline hetk,” rääkis Vakra. Ta lisas, et sarnast süsteemi on kasutanud ka šotlased selgitades eelmisel aastal MM-ile sõitvat võistkonda, keda saatis MM-il ka loodetud edu.

Eesti meistrivõistlused segapaaride curlingus toimuvad 23.-26. veebruarini Tondiraba jäähallis. Mängud algasid neljapäeval kell 8.30 ja meistritiitel selgitatakse pühapäeval kell 17.30 algavas finaalmängus. Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.

Kui klassikalises curlingu võistkonnas on neli liiget, kas mehed või naised, siis segapaaris curlingu puhul on korraga jääl üks mees ja üks naine. Lisaks on mängus kaheksa kivi asemel kuus ja iga võistkonna üks kivi on juba enne mänguvooru algust väljaku keskjoonele positsioneeritud. Kahekesi mängides peavad mängijate visked olema täpsemad ja strateegia veelgi paremini läbimõeldud, sest eksimisruumi on vähem. Ka koostöö väljakul on äärmiselt oluline.

Segapaaris-curling kuulub alates möödunud aastast ka taliolümpiamängude programmi ning esmakordselt saab seda olümpiaprogrammis näha 2018. aastal toimuval Pyeongchangi olümpial.