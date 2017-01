Rammo pidi Miami MK-etapil leppima 11. kohaga

Karl-Martin Rammo (Foto: Reuters/Scanpix)

Viimase päeva esimese sõiduga koguni neljandaks tõusnud Rammo ei suutnud otsustavas sõidus kõrget kohta siiski hoida.

"Kahjuks tundub, et kõik asjad pole alati ette nähtud ja see, et ma ilma ühegi vahepealse veetrennita nii kõrge koha saanuks, tundus kellelegi kehva mõttena," kirjutas Rammo Facebooki. "Igal juhul - viimases sõidus sain ca 40-50 kraadise väga toore tuulepöördega vastu pükse nii, et sõitu ei katkestatud, küll aga pandi märgid ringi, aga mina sealt valelt rajapoolelt enam tagasitulekut ei suutnud."

"Seega, regatt lõppes minu (ja uuemal ajal ka teiste Eesti purjetajate) jaoks tuttava 11. kohaga. Pean tunnistama, et viimase sõiduga nii suur kukkumine teha on ühtepidi loomulikult ütlemata mõru, aga teisalt nii emotsioonide rohkelt, millest enamus siiski väga positiivsed, juhatada sisse uus olümpiatsükkel, on endiselt väga hea fiiling."

"Küll need tulemused tulevad siis, kui neid vähe rohkem vaja. Sellest lausest tingituna tunnen, et igaks juhuks võiks selgitust saada ka see, et miks ma siis õigupoolest polnud ühtegi veetrenni teinud? Vastus kiire ja lihtne - nii MM kui EM on sel hooajal sügisel, seega liiga varajane peale hakkamine võib lõppeda liiga vara, näiteks siin, Miamis, peakimisega," lõpetas Rammo.

Miami MK-etapi võitis prantslane Jean Baptiste Bernaz, kellele järgnesid Küprose mees Pavlos Kontides ning britt Nick Thompson.