Bakken Bears sai eurosarjas 34-punktise kaotuse, Kitsingult 5 punkti

Töövõimereform on jõudnud nii kaugele, et kõik töövõimetuspensionärid, kellel jõuab kätte ekspertiisiotsuses määratud tähtaeg, peaksid pöörduma Töötukassasse uueks ekspertiisiks, et toetuse maksmise järjepidevus ei katkeks ja et soodustused jätkuksid.

Kolmapäevases "Reporteritunnis" selgitavad muudatusi Pille Liimal ja Hille Maas Töötukassast ja Merlin Murumets Sotsiaalkindlustusametist.

Neile võib küsimusi esitada kommentaariumisse või helistades saate ajal telefonile 611 4040.



Saatejuht on Kaja Kärner. Kuula 11. jaanuaril kell 14.05.