Nico Rosberg huvitub elektrivormelite sarjast, aga mitte kui piloot

Sebastien Buemi (Foto: Reuters/Scanpix)

Mulluse hooaja järel F1 karjääri lõpetanud Rosberg soovis pühenduda pereelule, kuid tegutseb ka Mercedese saadikuna ja Saksamaa autotootja võib hooajast 2018/2019 elektrivormelite sarjaga ühineda.

See on tekitanud kuulujutte, et Rosberg võib tulevikus ise vormel E masinasse istuda. "Ei, ma ei arva seda," lükkas sakslane vastava kõmu siiski ümber. "Ma olen vormel E-st huvitatud. See areneb väga kiiresti."

"Me näeme, kui edukas see on. See on väga uus ja liigub uues suunas ning seda on lahe jälgida. Sel on hea tulevik ja kindlasti see huvitab mind."

Vormel E sarjas on seljataga kaks täishooaega: neist esimese võitis brasiilane Nelson Piquet juunior ja teise šveitslane Sebastien Buemi, kes on võitnud ka tänavuse hooaja kaks esimest etappi. Nii Piquet juunior kui ka Buemi on endised F1 sõitjad ja neid sõidab selles sarjas veelgi.

Selle hooaja järgmine etapp peetakse 18. veebruaril Buenos Airese tänavarajal. Kokku sõidetakse hooajal 12 etappi.