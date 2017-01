Solberg lõi käed Volkswageni tehasemeeskonnaga

Johan Kristoffersson ja Petter Solberg (Foto: FIAWorldRallycross.com)

Uus tiim rajaneb meeskonnal, kellega Solberg on kolm aastat rallikrossi MM-sarjas tiirelnud, autod koos tehnilise toega tulevad Saksamaalt Volkswagen Motorspordilt ning abiks on ka Volkswagen Sweden. Varasemalt enda tiimi ehitatud Citroёnide rooli keeranud Solberg hakkab nüüd sõitma Volkswagen Polo RX-iga, mis on ehitatud Saksamaal Hanoveris, sama auto on ka Kristofferssonil.

Rallikrossi MM-sarja kahel esimesel hooajal maailmameistritiitli võitnud, kuid lõppenud hooajal neljanda kohaga leppima pidanud Solberg ütles, et on sellist lepingut juba ammu oodanud. "See on unistuse täitumine. Volkswageni toega ja sellise meeskonnakaaslasega nagu Johan Kristoffersson on kõik võimalik," kommenteeris Solberg, kes 2014. aastal tegi ajalugu, olles esimene, kes tulnud maailmameistriks kahes erinevas FIA sarjas – varasemalt oli ta ka ralli maailmameister. "Meie sihiks on MM-tiitel, see on prioriteet. Mu tiim on aastaid kõvasti vaeva näinud, et sellist lepingut teenida ja nüüd oleme lõpuks selleni jõudnud, see on fantastiline. Meil on nüüd tohutult potentsiaali, aga muidugi on meil ka palju tööd vaja teha."

"Olen erakordselt uhke, et olen osaline sellises põnevas projektis Petteri ja Volkswagen Swedeniga, ka minu jaoks on see unistuse täitumine," lisas Kristoffersson. "Koos anname endast parima, et edu saavutada. Kavatsen sellest imelisest võimalusest kahe käega kinni haarata."

Tänavune rallikrossi MM-sari koosneb 12 etapist, hooaja avastart antakse aprilli alguses Hispaanias Barcelona ringrajal, viimane etapp sõidetakse novembri keskel Lõuna-Aafrika Vabariigis.